Путину доложили о готовности школ к учебному году

Проверено более 90 тысяч образовательных учреждений

Российские школы и детские сады к началу учебного года готовы. Завершили все необходимые мероприятия более 90 тысяч образовательных учреждений по всей стране, доложил президенту Владимиру Путину глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Сегодня могу доложить, все школы, а также детские сады и учреждения среднего профессионального образования к началу нового учебного года готовы", - сказал министр на совещании у главы государства. Кравцов добавил, что все организации соответствуют требованиям антитеррористической и пожарной безопасности.

Глава Минпросвещения также сообщил, что к скоростному интернету сегодня подключено большинство российских школ. Кравцов заверил Путина, что к 2022 году подключение к сети будет во всех учебных заведениях, передает РИА Новости.

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