ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД: развитие проекта "Книги в метро" свидетельствует об интересе к электронному чтению

17:04
  • среда
  • 26 августа 2020

Маргарита Русецкая рассказала о развитии проекта "Книги в метро"

Развитие проекта "Книги в метро" свидетельствует о росте интереса к электронному чтению. Об этом в беседе с журналистами АГН "Москва" рассказала член комиссии Мосгордумы по образованию Маргарита Русецкая.

По ее словам, к проекту подключились Московские центральные диаметры (МЦД). "Теперь использовать онлайн-библиотеку могут пассажиры Москвы и Московской области на всех 60 станциях МЦД. Развитие проекта свидетельствует о росте интереса к электронному чтению", - сказала депутат.

Маргарита Русецкая отметила, что повышение читательского интереса является общенациональной задачей, а модернизация библиотечной системы - ее частью. "Книга должна быть там, где ее читатели - значит, ей место и в онлайне, и в дороге", - подчеркнула она.

По словам парламентария, электронные книги охватили уже все возрасты, об этом свидетельствует выбор литературы читателями. "Поэтому приход онлайн-библиотеки на МЦД был логичным шагом развития проекта. Надеюсь, появление такого простого пути, как QR-код позволит привлечь к чтению как можно больше жителей Московского региона", - сказала Маргарита Русецкая.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Проект "Книги в метро"
Проект "Книги в метро"
Проект "Книги в метро"
Проект "Книги в метро"
Девушка со смартфоном в метро
Девушка со смартфоном в метро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.