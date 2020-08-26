Депутат МГД: развитие проекта "Книги в метро" свидетельствует об интересе к электронному чтению

Маргарита Русецкая рассказала о развитии проекта "Книги в метро"

Развитие проекта "Книги в метро" свидетельствует о росте интереса к электронному чтению. Об этом в беседе с журналистами АГН "Москва" рассказала член комиссии Мосгордумы по образованию Маргарита Русецкая.

По ее словам, к проекту подключились Московские центральные диаметры (МЦД). "Теперь использовать онлайн-библиотеку могут пассажиры Москвы и Московской области на всех 60 станциях МЦД. Развитие проекта свидетельствует о росте интереса к электронному чтению", - сказала депутат.

Маргарита Русецкая отметила, что повышение читательского интереса является общенациональной задачей, а модернизация библиотечной системы - ее частью. "Книга должна быть там, где ее читатели - значит, ей место и в онлайне, и в дороге", - подчеркнула она.

По словам парламентария, электронные книги охватили уже все возрасты, об этом свидетельствует выбор литературы читателями. "Поэтому приход онлайн-библиотеки на МЦД был логичным шагом развития проекта. Надеюсь, появление такого простого пути, как QR-код позволит привлечь к чтению как можно больше жителей Московского региона", - сказала Маргарита Русецкая.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"