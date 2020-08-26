Путин потребовал обеспечить всех школьников бесплатным питанием

Затягивать до бесконечности нельзя

Бесплатное питание должно быть организовано во всех без исключения российских школах. Президент России Владимир Путин подчеркнул на совещании с членами правительства, что затягивать реализацию этого плана до бесконечности нельзя.

"Мы уже несколько раз к этому обращались. Я вас прошу сделать все для того, чтобы все наши планы были безусловно реализованы, причем на всей территории России. Понятно, определенными этапами, но затягивать это до бесконечности нельзя", - обратился Путин к главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

Ранее Кравцов доложил президенту о готовности всех школ и детских садов к началу учебного года. По словам министра, это более 90 тысяч образовательных учреждений на территории России.

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