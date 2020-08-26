Желание приобрести российскую вакцину высказали 27 стран

В их числе Бразилия, Венесуэла и Белоруссия

Заинтересованность в российской вакцине от коронавируса высказали 27 стран. О желании приобрести препарат заявили, в частности, Венесуэла, Бразилия, Белоруссия, Казахстан и Азербайджан, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

На совещании у президента Владимира Путина Голикова напомнила, что были отобраны три промышленные площадки для производства препарата разработки Центра Гамалеи. А в конце сентября завершатся клинические испытания вакцины, которую разработали в центре "Вектор".

Владимир Путин при этом заметил, что в числе первых зарегистрированную Минздравом вакцину "Спутник V" должна получить Белоруссия.

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