ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Желание приобрести российскую вакцину высказали 27 стран

18:10
  • среда
  • 26 августа 2020

В их числе Бразилия, Венесуэла и Белоруссия

Заинтересованность в российской вакцине от коронавируса высказали 27 стран. О желании приобрести препарат заявили, в частности, Венесуэла, Бразилия, Белоруссия, Казахстан и Азербайджан, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Государство возьмёт на контроль вакцинацию от коронавируса

На совещании у президента Владимира Путина Голикова напомнила, что были отобраны три промышленные площадки для производства препарата разработки Центра Гамалеи. А в конце сентября завершатся клинические испытания вакцины, которую разработали в центре "Вектор".

Владимир Путин при этом заметил, что в числе первых зарегистрированную Минздравом вакцину "Спутник V" должна получить Белоруссия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вакцина против новой коронавирусной инфекции
Вакцина против новой коронавирусной инфекции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.