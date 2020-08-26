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Депутат МГД Орлов напомнил о необходимости утилизации батареек в специальных пунктах сбора

18:03
  • среда
  • 26 августа 2020

Нельзя, чтобы использованные батарейки попадали в мусорные контейнеры

Использованные батарейки необходимо сдавать в специальные пункты сбора. Об этом заявил заместитель председателя Московской городской думы, куратор проекта "Зеленый город" Степан Орлов.

"Сегодня даже дети школьного возраста знают, что использованные батарейки и аккумуляторы нельзя просто так выбрасывать в урны и контейнеры - это один из наиболее токсичных и опасных видов бытовых отходов. Они содержат, по недалекому от истины выражению, едва ли не целую таблицу Менделеева - точнее, множество самых вредоносных для здоровья человека и окружающей природы химических элементов. Как установили исследователи, одна обычна батарейка популярного размера АА способна отравить площадь порядка 20 кв. м", - сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что именно поэтому в столице практикуются особые безопасные способы утилизации отходов подобного класса.

"Результатом стало обустройство около 50 пунктов сбора батареек в наиболее удобных для горожан местах: в подъездах домов, в социальных учреждениях, школах и библиотеках. Тем временем и карта пунктов сбора стала гораздо насыщеннее: теперь они действуют и в районе Орехово-Борисово Северное, и в соседнем Зябликово. Ежемесячно сюда сдаются по несколько тонн старых батареек", - приводит его слова АГН "Москва".

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