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Собянин: Москва приступила к клиническим исследованиям вакцины от COVID

18:17
  • среда
  • 26 августа 2020

Принять участие в программе исследований смогут 40 тысяч человек

Столица приступила к клиническим исследованиям вакцины от коронавируса. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте.

"Проведем их на базе городских медицинских учреждений. Оставить заявку на участие в программе может каждый москвич. Это третья фаза исследований, и важно, что она пройдет одновременно с вводом препарата в гражданский оборот", - сообщил мэр.

По словам Собянина, проведение этих исследований позволит получить постоянное регистрационное удостоверение для вакцины и расширить круг возможных получателей, в том числе на жителей старше 60 лет. "Пандемия сильно изменила нашу привычную жизнь. И все мы с нетерпением ждали создания вакцины от новой неизвестной болезни. И вот она есть", - подчеркнул мэр.

Принять участие в программе исследований смогут 40 тысяч человек. "Ознакомиться с подробной информацией и оставить заявку можно на портале mos.ru. Московские врачи тщательно изучат каждую заявку и отберут участников исследований по медицинским показаниям", - сообщил Собянин.

Мэр предложил желающим зарегистрироваться на исследования. "Если вы старше 18 лет, у вас нет симптомов ОРВИ и вы не болели COVID-19, переходите на сайт, оставляйте заявку и станьте одними из первых, кто получит проверенную защиту от коронавируса", - говорится в сообщении.

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