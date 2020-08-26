Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Прокуратуре поручено разобраться в законности сделки

Владимир Путин поручил прокуратуре разобраться, насколько законной была сделка, из-за которой государство утратило контроль над активами Башкирской содовой компании, передает "ТВ Центр".

Не похоже, что целью акционеров сегодня является долгосрочное развитие этой компании, отметил президент, Скорее, это выкачивание средств любой ценой и в как можно большем объеме. Глава государства поручил правительству детально разобраться в ситуации.

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