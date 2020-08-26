ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

18:47
  • среда
  • 26 августа 2020

Прокуратуре поручено разобраться в законности сделки

Владимир Путин поручил прокуратуре разобраться, насколько законной была сделка, из-за которой государство утратило контроль над активами Башкирской содовой компании, передает "ТВ Центр".

Не похоже, что целью акционеров сегодня является долгосрочное развитие этой компании, отметил президент, Скорее, это выкачивание средств любой ценой и в как можно большем объеме. Глава государства поручил правительству детально разобраться в ситуации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Башкирская содовая компания
Башкирская содовая компания
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.