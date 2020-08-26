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В районах Марьино и Бабушкинский запустят программу "Миллион призов"

18:46
  • среда
  • 26 августа 2020

В программе приняли участие более трех миллионов человек

Акция "Миллион призов" вновь пройдет в районах Марьино и Бабушкинский. Об этом сообщил президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.

"Сейчас в двух района Москвы - в Бабушкинском и Марьино - пройдут довыборы депутатов районных советов. И мы можем на таких небольших площадках еще раз проверить механизм работы программы "Миллион призов", которая приносит пользу в первую очередь, конечно, москвичам, потому что они имеют дополнительные возможности и ресурсы и их потратить. И, конечно, для бизнеса. Мы не должны забывать, что предприниматели потом будут платить налоги, которые распределяются на расходную часть. А большая расходная часть московского бюджета всегда шла и сейчас идет, более 50%, на социальную защиту, на социальную защиту населения, на различные многочисленные социальные программы, о которых все знают. Она (программа) будет называться "Мой район - моя победа", - сказал он.

По словам Платонова, в программе "Миллион призов" приняли участие более трех миллионов человек. Горожанами активировано промокодов на общую сумму 2 миллиардов 225 миллионов 351 тысяч руб.

"В период пандемии со стороны Московской торгово-промышленной палаты прозвучал ряд инициатив, как в это непростое время помогать москвичам и предпринимателям. И одно из направлений, которое было предложено городу, чтобы были выделены деньги, и москвичи могли получить промокоды, активизировать их, если повезет, они выигрывают, а потом тратят деньги на услуги, на товары, на поездки на транспорте", - приводит АГН "Москва" слова президента МТПП.

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Программа "Миллион призов"
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