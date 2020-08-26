Пожарные ликвидировали открытое горение после взрыва газа в Керчи (видео)

Эвакуированы жители дома, есть пострадавшие

Открытое горение в десятиэтажном жилом доме в Керчи ликвидировано. Горели два этажа в доме 93 по улице Кирова. Причиной пожара, предположительно, стал взрыв бытового газа.

"Дом частично газифицирован. Там на уровне второго этажа вырезан стояк был. Возгорание произошло на девятом этаже, затем огонь перекинулся на десятый этаж. Возможно, это был баллонный газ", - приводит ТАСС комментарий источника в правительстве Республики Крым.

В МЧС сообщили, что пострадал один человек, он жив, передают argumenti.ru. В 17.38 пожар удалось локализовать на площади 40 квадратных метров, а затем ликвидировать открытое горение. С верхних этажей здания эвакуировали пять человек.

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