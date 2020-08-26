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Пожарные ликвидировали открытое горение после взрыва газа в Керчи (видео)

19:05
  • среда
  • 26 августа 2020

Эвакуированы жители дома, есть пострадавшие

Открытое горение в десятиэтажном жилом доме в Керчи ликвидировано. Горели два этажа в доме 93 по улице Кирова. Причиной пожара, предположительно, стал взрыв бытового газа.
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"Дом частично газифицирован. Там на уровне второго этажа вырезан стояк был. Возгорание произошло на девятом этаже, затем огонь перекинулся на десятый этаж. Возможно, это был баллонный газ", - приводит ТАСС комментарий источника в правительстве Республики Крым.

В МЧС сообщили, что пострадал один человек, он жив, передают argumenti.ru. В 17.38 пожар удалось локализовать на площади 40 квадратных метров, а затем ликвидировать открытое горение. С верхних этажей здания эвакуировали пять человек.

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