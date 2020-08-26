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Идет эвакуация: в горящем доме в Керчи рухнули перекрытия

19:30
  • среда
  • 26 августа 2020

На месте ЧП работают три отделения пожарных

Спасателям пришлось эвакуировать всех жильцов десятиэтажного дома в Керчи, где взорвался бытовой газ. В горящем здании обрушились межэтажные перекрытия.
Пожарные ликвидировали открытое горение после взрыва газа в Керчи (видео)

"Произошло обрушение межэтажного перекрытия в одной из комнат с десятого на девятый этаж на площади 12 квадратных метров. В целях обеспечения безопасности граждан проводится эвакуация всего дома. Готовится пункт временного размещения на базе одного из учебных заведений. Дальнейшая информация уточняется", - сообщили в МЧС России. Там уточнили, что на месте работают три пожарных расчета.

Пожар в доме 93 по улице Кирова в Керчи начался в 17:00. По предварительной версии, взорвался бытовой газ. Спустя час пожарные сообщили о ликвидации открытого горения. Пострадал один человек, жертв нет, передает РИА Новости.

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