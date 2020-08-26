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Убийце Леннона в 11-й раз отказали в УДО

19:53
  • среда
  • 26 августа 2020

Чепмен проведет в заключении еще 2 года

Убийце культового музыканта, лидера группы The Beatles Джона Леннона, в 11-й раз отказали в УДО. Прошение Марка Чепмена рассматривала комиссия по условно-досрочному освобождению в Нью-Йорк.
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Чепмен в последний раз подавал подобное прошение в 2018 году. Очередной отказ означает, что 65-летнему заключенному придется провести в тюрьме еще как минимум два года.

Преступник подкараулил Джона Леннона 8 декабря 1980 года, когда музыкант с женой Йоко Оно возвращался домой из студии звукозаписи в Нью-Йорке. Чепмен пять раз выстрелил артисту в спину. Убийца даже не пытался бежать с места преступления – когда приехала полиция, он читал книгу.

Чепмена признали вменяемым и приговорили к пожизненному заключению. Ему оставили право поддать прошение об условно-досрочном освобождении через 20 лет, напоминает New York Daily News.

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