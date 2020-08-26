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Зеленский решил не вмешиваться в выборы президента США

20:09
  • среда
  • 26 августа 2020

Президента Украины больше беспокоит Белоруссия

Украина не будет вмешиваться в выборы президента США, пообещал Владимир Зеленский Майку Помпео. Тема всплыла в телефонном разговоре президента Незалежной с американским госсекретарем, стороны обсуждали ситуацию в Белоруссии.
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"Главное - чтобы в Белоруссии стабилизировалась ситуация, чтобы было мирное урегулирование. Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться в выборы любого государства", - заявил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что не допустит никакого вмешательства Украины в американский избирательный процесс. А любые попытки отдельных политиков "сделать определенные заявления", по словам Зеленского, имеют "четко выраженный провокационный след общих противников Украины и США".

Зеленский в разговоре с Помпео отметил важность финансовой помощи от США для поддержания стабильности экономики Украины. Исключительно важно для Незалежной и сотрудничество с США в сфере безопасности, цитирует украинского президента его пресс-служба.

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