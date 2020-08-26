Подготовка к учебному году и COVID-вакцина: Путин провел совещание с кабмином

Что еще обсуждалось на совещании?

Все российские школы, детские сады, учреждения среднего профобразования и вузы готовы к началу учебного года. С докладов по этой теме началось в среду совещание Владимира Путина с членами правительства. Кроме обычной подготовки, до учебных заведений были доведены требования санитарной безопасности, направленные на противодействие коронавирусу. На совещании обсуждалась также текущая ситуация с распространением COVID-19 и ход работ над вакциной от него.

Уже на следующей неделе в России стартует новый учебный год. И президент начинает именно с этой темы. "Попросил бы Кравцова Сергея Сергеевича и Фалькова Валерия Николаевича рассказать, как идет работа по подготовке нового года и в школах, и в техникумах, и в вузах", - сказал Путин.

В рамках этой подготовки, доложил министр просвещения Сергей Кравцов, свыше 90 тысяч школ и детских садов завершили необходимые работы. Там, где это требовалось, провели ремонт. Переоснастили классы, чтобы детям было комфортно заниматься. К тому же, с этого года все они будут обеспечены горячим питанием.

"Будет реализовано несколько вариантов обеспечения школьников малокомплектных школ горячим питанием. Во-первых, приготовление в школьных столовых и буфетах. Во-вторых, через доставку в школу уже готового горячего питания", - отметил Кравцов.

Особое внимание в этом году - соблюдению санитарных норм. Это касается как детских садов и школ, так и вузов, обучение в которых в привычном формате также стартует первого сентября. Причем, его стоимость в этом году должна остаться на прежнем уровне. Хотя кое-где эти рекомендации решили не учитывать, на что министру науки и просвещения указал президент.

Путин: Вот на совещании 21 мая этого года вы говорили о недопустимости пересмотра стоимости обучения. Но вот смотрите, что я вижу. Московский госинститут музыки имени Шнитке, Крымский инженерно-педагогический университет, Юго-западный государственный университет, Севастопольский филиал плехановского университета. Вот, как минимум, в этих вузах уже объявлено о повышении стоимости обучения.

Фальков: С каждым таким вузом проведена работа и приняты соответствующие меры. На сегодняшний день ситуация уже скорректирована.

Путин: Я исхожу из того, что в вузах тоже непростая ситуация финансовая. Деньги небольшие. Проанализируйте еще раз, может просто поддержать в этом году.

Масштабная поддержка уже в этом году ждёт и Дальний Восток, откуда совсем недавно вернулся председатель правительства Михаил Мишустин. Уже к концу сентября будет подготовлена национальная программа по развитию этого региона, рассчитанная до 2024 года. Сотни миллиардов рублей на конкретное, точечное развитие.

"Важно создать комфортные условия жизни на Дальнем Востоке и обеспечить рост показателей качества жизни и экономики до среднероссийского уровня", - сообщил Мишустин.

Причем, те программы, которые уже там работают, речь и о дальневосточном гектаре, и о льготной ипотеке, всё это останется. Будут увеличены темпы строительства жилья, дорог. А квалифицированная медицинская помощь станет доступнее. И это крайне важно, что доказала и пандемия. Распространение КОВИДа в России удалось взять под контроль. Наша страна первой в мире разработала и зарегистрировала вакцину от коронавируса, третий этап испытания которой должен завершится в ближайшее время.

"Сегодня, по информации МИД России, выразили желание о приобретении вакцины 27 стран. Среди обратившихся к нам стран: и республика Беларусь, и Азербайджан, и Бразилия, и Венесуэла, и ряд других государств", - рассказала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

"Во-первых, что касается Белоруссии. Мы с Александром Григорьевичем обсуждали и договорились, что Белоруссия подключится к завершающему этапу тестирования нашей вакцины. И потом будет одна из первых, кто получит этот препарат. Второе, по поводу выплат. Медикам предоставляются единовременные страховые выплаты по временной нетрудоспособности в связи с работой в известных условиях. Но вот что зафиксировал и докладывает ОНФ. А именно нарушения по страховым выплатам в отдельных регионах. Это Новосибирская область, Челябинская область, Санкт-Петербург", - отметил Путин.

"Мы будем разбираться с каждым таким случаем и разбираемся с каждым таким случаем. И еще, пользуясь случаем, хочу обратить внимание субъектов РФ, чтобы они тоже внимательно этой темой озаботились", - сказала Голикова.

"Вот вы завершили тем, о чем и я хотел сказать. Забюрокраченная слишком система оказалась. 16 и более документов нужно собрать, чтобы получить соответствующую выплату. С отдельными случаями нужно разбираться, но нужно их и обобщить. И принять либо на федеральном уровне соответствующие решения, либо дать рекомендации регионам. Надо эту излишнюю бюрократию прекратить", - поручил Путин.

Насколько это эффективно, уже можно убедиться на примере строительной отрасли. Принятые недавно законы позволили ликвидировать три тысячи еще советских нормативов. А те, что остались, усовершенствовали согласно современным нормам, что позволило быстрее переходить к возведению объектов. Причем это касается, как жилья, так и дорог, подчеркнул вице-премьер Хуснуллин, приведя в пример скоростную трассу Москва-Нижний Новгород - Казань.

"Вот если бы мы подошли к этому проекту по старым нормативам, мы только бы в конце 22-го года приступили бы к строительству. И дай Бог, в конце 26-го его бы сдали. Сегодня благодаря принятию этого закона мы уже в этом году приступим к подготовительным работам. В следующем активно начнем стройки. А в 24-м году этот мегапроект, 800 километров уже сдадим", - сообщил Марат Хуснуллин.

На его реализацию будут привлечены, в том числе и частные инвестиции. Про них президент на совещании тоже говорит, затрагивая тему конфликта, который недавно разгорелся в Башкирии между местными жителями и "Бишкирской содовой компанией", которая хотела начать добычу на шихане Куштау.

Президент уже дал поручение прокуратуре проверить то, как вышло, что государство утратило контроль над этим предприятием.

Александр Панюшкин, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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