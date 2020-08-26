Собянин: в испытании вакцины от COVID-19 примут участие 40 тыс. москвичей

Мэр рассказал о клиническом исследовании вакцины от коронавируса в столице

Каждый москвич может подать заявку на участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса. Об этом сообщил в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Препарат, созданный в Исследовательском центре имени Гамалеи, должен пройти третью, завершающую стадию испытаний. Она будет проведена на базе городских медицинских учреждений.

Одновременно с этим, как подчеркнул мэр, вакцина будет вводиться в гражданский оборот. К тестированию планируют привлечь 40 тысяч добровольцев. Это должны быть граждане старше 18 лет, не имеющие симптомов ОРВИ и не болевшие коронавирусом. В самой вакцине этого вируса нет, поэтому участники испытаний не будут носителями инфекции.

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