На региональных выборах 13 сентября на политическую арену выйдут 4 новые партии

На региональных выборах в единый день голосования 13 сентября на политическую арену выйдут сразу четыре новые партии: "За правду", "Новые люди", "Партия прямой демократии" и "Зеленая альтернатива".

В среду их лидеры получили возможность доказать свою состоятельность в дискуссии с ведущими политологами страны в рамках формата ПолитТехКранч.

Насколько программы партий соответствуют запросам избирателей, в ком они видят свою целевую аудиторию и на каком языке, молодежном или академическом, будут составлены их предвыборные слоганы. На эти и другие непростые вопросы авторам политических стартапов пришлось ответить в режиме блиц-интервью. Представители экспертного сообщества выслушали заявления дебютантов и дали им несколько полезных советов.

"Появление новых партий свидетельствует о том, что политическая система работает, она легитимна, она открыта, она конкурентна. И вам предстоит доказать это на собственном примере. Потому что, если не вы, то кто тогда это будет доказывать. Важно сосредотачиваться не на технологиях, а сосредотачиваться на запросах избирателей, а также на том смысловом продукте, который вы ему предложите", - отметил президент Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

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