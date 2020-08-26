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Вакцину "Спутник V" испытают еще пять стран

20:50
  • среда
  • 26 августа 2020

По окончании исследований круг получателей расширят

Пять стран, кроме России, проведут пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса "Спутник V".  Две стадии клинических испытаний препарат уже успешно прошел, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. О начале третьего этапа РФПИ и Центр Гамалеи объявили 26 августа.
Названы возможные ощущения после вакцинации от COVID-19

"В программе примут участие 40 тысяч человек. Аналогичные клинические исследования вакцины при поддержке РФПИ планируются также за рубежом - в 5 странах", - говорится в сообщении.

В РФПИ отметили, что по окончании исследования на препарат будет выдано постоянное регистрационное удостоверение. А круг возможных получателей вакцины расширится - в том числе и на возрастную категорию 60+.

Эксперты подчеркивают, что самого коронавируса вакцина не содержит – следовательно, заболеть COVID-19 или заразить кого-либо человек не может. Вакцины на основе аденовируса человека безопасны. Их эффективность доказана при разработке препаратов против таких массовых заболеваний, как лихорадка Эбола и ближневосточный респираторный синдром.

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