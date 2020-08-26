Вакцину "Спутник V" испытают еще пять стран

По окончании исследований круг получателей расширят

Пять стран, кроме России, проведут пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса "Спутник V". Две стадии клинических испытаний препарат уже успешно прошел, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. О начале третьего этапа РФПИ и Центр Гамалеи объявили 26 августа.

"В программе примут участие 40 тысяч человек. Аналогичные клинические исследования вакцины при поддержке РФПИ планируются также за рубежом - в 5 странах", - говорится в сообщении.

В РФПИ отметили, что по окончании исследования на препарат будет выдано постоянное регистрационное удостоверение. А круг возможных получателей вакцины расширится - в том числе и на возрастную категорию 60+.

Эксперты подчеркивают, что самого коронавируса вакцина не содержит – следовательно, заболеть COVID-19 или заразить кого-либо человек не может. Вакцины на основе аденовируса человека безопасны. Их эффективность доказана при разработке препаратов против таких массовых заболеваний, как лихорадка Эбола и ближневосточный респираторный синдром.

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