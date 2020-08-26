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ВрИО главы Поморья Цыбульский приехал на Шиес

22:35
  • среда
  • 26 августа 2020

Что там обсуждалось?

Власти Архангельской области не исключают возможности судебного разбирательства в связи с планами создания мусорного полигона в Шиесе. Поскольку рекультивация территории, на которой собирались создать свалку, идет низкими темпами. Об этом заявил в среду после рабочей поездки в Шиес временно исполняющий обязанности губернатора Поморья Александр Цыбульский, передает "ТВ Центр".

В апреле этого года он выступил против строительства полигона, договор с ответственной компанией был расторгнут, а сам объект исключен из числа приоритетных. Теперь необходимо произвести расчистку площадки от всех временных построек.

Предстоят переговоры с РЖД о восстановлении остановочного пункта Шиес на маршруте "Москва - Воркута". Областному министерству строительства поручено представить проект благоустройства соседних поселков.

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