Военные США пострадали в столкновении с российским транспортом в Сирии (видео)

Оружия ни одна из сторон не применяла

Военнослужащие США получили травмы в результате столкновения их автомобиля с российским транспортом в Сирии. По версии американских официальных лиц, на которых ссылается CNN, российские военные преднамеренно пошли на столкновение.

Журналисты утверждают, что речь идет о тактике, которую часто применяют военные, когда хотят, чтобы люди покинули район. Сообщается, что над автомобилями на низкой высоте летал российский армейский вертолет.

В сети тем временем появилось видео инцидента. На любительских роликах невысокого качества видно, как БТР сближается с американской бронемашиной и толкает ее вперед. Видны и вертолеты, барражирующие над местом происшествия. Как сообщается, травмированы четверо военнослужащих США.

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