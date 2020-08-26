Катастрофический ущерб: ураган "Лаура" усилился до четвертой категории

Объявлена эвакуация полумиллиона жителей США

Власти американских штатов Техас и Луизиана объявили эвакуацию 585 тысяч жителей. К южному побережью США приближается ураган "Лаура", который усилился до 4-й категории.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, скорость ветра достигает 61 м/с. При этом ураган продолжает усиливаться и движется в северо-западном направлении со скоростью 7,2 м/с.

Циклон приблизится к побережью Техаса и Луизианы к вечеру 26 августа. На суше "Лаура" ослабнет – тем не менее, синоптики предупреждают о "потенциально катастрофическом ущербе" от штормовых волн, порывов ветра и наводнений, передает ТАСС.

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