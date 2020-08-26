Зеленский непатриотично отказался от украинского бургера

Президент Украины проинспектировал McDonald’s в Днепре

Жители Днепра заметили Владимира Зеленского в ресторане быстрого питания McDonald’s. Конечно, украинцы не упустили случая заснять своего президента на видео и разместить ролик в YouTube.

Зеленский заказал гамбургеры и напиток. Однако сотрудники заведения предложили ему специальное блюдо - "украинский бургер". Президент от предложения отказался – бургер показался ему слишком большим.

В Днепр Зеленский приехал с рабочим визитом. Президент Украины посетил гимназию, осмотрел участок автодороги в Кривой Рог и побывал на Южном машиностроительном заводе. А также пообещал жителям города, что строительство взлетно-посадочной полосы нового аэропорта начнется в сентябре.

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