ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Данные десятков тысяч владельцев банковских карт утекли в Сеть

08:18
  • четверг
  • 27 августа 2020

Пострадали любители заказывать товары из Китая

Банк России и платежная система Visa предупредили кредитные организации об утечке в Интернет данных 55 тысяч карт.
Личные данные 12 млн заемщиков выставили на продажу в Сети

Речь идет о клиентах маркетплейса Joom, который специализируется на доставке товаров из Китая, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Утечку случайно обнаружили эксперты по кибербезопасности компании Comparitech.

В базе содержатся первые шесть и последние четыре цифры номера карты, срок ее действия, название платежной системы и банка, а также фамилия, телефон, электронная почта и адрес проживания пользователя.

Эксперты сообщили, что этих данных недостаточно для того, чтобы получить доступ к счетам, но мошенники могут достать сведения с помощью социальной инженерии – это когда злоумышленники обманывают держателей карт и для убедительности используют персональную информацию из баз.

Ряд банков уже приняли меры по предотвращению угрозы, часть из них сообщила клиентам о перевыпуске карт.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Утечка данных банковских карт
Утечка данных банковских карт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.