Данные десятков тысяч владельцев банковских карт утекли в Сеть

Пострадали любители заказывать товары из Китая

Банк России и платежная система Visa предупредили кредитные организации об утечке в Интернет данных 55 тысяч карт.

Речь идет о клиентах маркетплейса Joom, который специализируется на доставке товаров из Китая, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Утечку случайно обнаружили эксперты по кибербезопасности компании Comparitech.

В базе содержатся первые шесть и последние четыре цифры номера карты, срок ее действия, название платежной системы и банка, а также фамилия, телефон, электронная почта и адрес проживания пользователя.

Эксперты сообщили, что этих данных недостаточно для того, чтобы получить доступ к счетам, но мошенники могут достать сведения с помощью социальной инженерии – это когда злоумышленники обманывают держателей карт и для убедительности используют персональную информацию из баз.

Ряд банков уже приняли меры по предотвращению угрозы, часть из них сообщила клиентам о перевыпуске карт.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"