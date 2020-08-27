Россиян предупредили об опасности одновременного заражения гриппом и COVID-19

В 30% случаев можно прогнозировать очень трагичный сценарий, заявили в Роспотребнадзоре

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили вакцинацию против гриппа. Как готовятся специалисты к сезонному росту заболеваемости гриппом? В какие сроки гражданам желательно было бы пройти вакцинацию? Есть ли у человека риск заболеть одновременно гриппом и коронавирусом, и насколько опасны подобные сочетания? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Хватит ли у человека иммунитета, если он столкнется с гриппом и коронавирусом? Два вируса могут поселиться в организме?" – спросил Фролов.

"Два и три могут. При этом патогенных. Есть три сценария: они усилят друг друга, они ослабят друг друга или не заметят друг друга. Но по какому сценарию ситуация будет развиваться? Получается, что в 30% случаев очень трагичный сценарий можно прогнозировать. Поэтому и предусмотрена профилактика гриппа", - сказал эксперт.

Полный комментарий смотрите в видео.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"