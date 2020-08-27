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Украина узаконила поэток и политикинь

08:40
  • четверг
  • 27 августа 2020

В стране разрешили использовать феминитивы в названиях профессий

Кто вы по гендерному признаку? Теперь об этом расскажет ваша профессия или должность.

Украинское министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ввело классификатор, согласно которому женщина, устраиваясь на работу, может потребовать в отделе кадров указать ее должность, используя феминитив, передает "ТВ Центр".

Не хочет быть инженером – запишут инженерка, не хочет быть социологом – будет социологиней. 

Минобразования Украины уже приняло новые правила правописания и составило словарь, помогающий в непростом деле самоопределения. В качестве примеров - появились поэтка,  членкиня или политикиня. Вот Юлия Тимошенко известный и влиятельный политик. А завтра потребует – и все будут называть политикиней. И заодно членкиней партии "Батькивщина".

Сеть откликнулась ироничными онлайн-пособиями, где в феминитив можно превратить практически любое слово мужского рода. Не забыт и язык улиц. Так, гопник легко превращается в блистательную  гопникессу.

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