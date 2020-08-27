Приморье готовится к приходу мощного тайфуна "Бави"

Он может принести с собой месячную норму осадков

Мощный тайфун "Бави" надвигается на Дальний Восток. Cильные дожди и штормовой ветер ждут в Еврейской автономии, Приморье, и Хабаровском крае.

В регионах следят за уровнем воды в реках, кое-где он уже находится у критических отметок после затяжных ливней. В Хабаровском крае сложилась сложная ситуация в поселке Эльбан, там подтоплены несколько жилых домов, вода в подвалах и погребах.

На острове Большой Уссурийский она приближается к границам дачных участков. Сотрудники МЧС проводят рейды, просят владельцев поторопиться со сбором урожая и покинуть потенциально опасную территорию.

В Амурской области подтоплены четыре дороги. Пик наводнения в Белогорске. Накануне вода в реке Томь поднялась ещё на 20 сантиметров, выше опасного уровня. Добраться до острова Старица можно только на лодке или на машине высокой проходимости, передает "ТВ Центр".

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