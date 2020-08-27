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Устроивший бойню в Новой Зеландии террорист получил пожизненный срок

08:18
  • четверг
  • 27 августа 2020

От его рук погиб 51 человек

В Новой Зеландии к пожизненному заключению приговорили Брентона Тарранта, который в марте прошлого года устроил теракты в мечетях города Крайстчерча. В результате атак погиб 51 человек, 38 получили ранения.

Нападение на одну из мечетей он снимал на видео и вел прямую трансляцию в социальных сетях. В ходе расследования было установлено, что подготовку Таррант вёл 15 месяцев. Ходил в стрелковые клубы. Получил лицензию и приобрел целый арсенал: мощное огнестрельное оружие, патроны, прицельные устройства, а также бронежилеты.

Согласно приговору, террорист не может рассчитывать на условно-досрочное освобождение, передает "ТВ Центр".
 

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Брентон Таррант
Брентон Таррант
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