Экипажи российских самолетов предложили пополнить врачами

Это касается только длительных перелетов

Руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил сделать врача постоянным членом экипажа самолета.

По мнению Курдесова, медицинский работник должен сопровождать пассажиров во время перелетов по России, длительность которых превышает три часа. Врачи могли бы оказывать квалифицированную медицинскую помощь, а также принимать решение об экстренной посадке самолета и госпитализации пациента, считает автор инициативы.

"В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство и обязать компании, осуществляющие внутренние пассажирские авиаперевозки, включить медицинского работника в состав экипажа", - написал Дмитрий Курдесов в письме, адресованном министру транспорта России Евгению Дитриху. Его копия есть у RT.

Почему в инициативе Курдесова идет речь только о перелетах по России, не уточняется.

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