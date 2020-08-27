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Экипажи российских самолетов предложили пополнить врачами

08:22
  • четверг
  • 27 августа 2020

Это касается только длительных перелетов

Руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил сделать врача постоянным членом экипажа самолета. 
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По мнению Курдесова, медицинский работник должен сопровождать пассажиров во время перелетов по России, длительность которых превышает три часа. Врачи могли бы оказывать квалифицированную медицинскую помощь, а также принимать решение об экстренной посадке самолета и госпитализации пациента, считает автор инициативы.  

"В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство и обязать компании, осуществляющие внутренние пассажирские авиаперевозки, включить медицинского работника в состав экипажа", - написал Дмитрий Курдесов в письме, адресованном министру транспорта России Евгению Дитриху. Его копия есть у RT

Почему в инициативе Курдесова идет речь только о перелетах по России, не уточняется.

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