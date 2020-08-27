Познер нашел плюсы в "отсталости" России

Журналист не считает, что Россия "катится в пропасть"

Телеведущий Владимир Познер рассказал о преимуществах того, что Россия "отстает" от стран Европы. Своим мнением он поделился на сайте "Познер Online".

Таким образом журналист отреагировал на слова Андрея Кончаловского, по словам которого Европа "катится в пропасть", а Россия – за ней. Познер возразил режиссеру и заявил, что страна не катится, а едет "на старом троллейбусе".

"Мы, конечно, отстали. Россия в этом смысле как страна отсталая, имеет некоторые преимущества, потому что она может не повторять того, что делали другие. Я не согласен, что она катится в пропасть. Когда возникло Возрождение, считали, что все конец, а это было начало", - сказал Познер.

Он отметил, что многие воспринимают изменения, происходящие в России, как катастрофу. По словам телеведущего, россияне не привыкли к тому, что что-то может меняться, "если меняется, значит, все плохо". Познер подчеркнул, что сам придерживается другой позиции.

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