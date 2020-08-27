Из шахты на Урале эвакуировали 200 горняков

На глубине произошло возгорание

В стволе шахты "Южная-2" в Свердловской области началось задымление, эвакуированы около 200 рабочих.

ЧП произошло на глубине 700 метров между сменами. Горняки ожидали спуск вниз, но их не пустили и вывели на поверхность. Пострадавших нет.

По предварительным данным, задымление произошло из-за возгорания кабеля, вызванного неполадками в электропроводке, пишет "Интерфакс".

Сейчас на месте происшествия работают горноспасатели, они производят обследование шахты.

Шахта "Южная-2" входит в Высокогорский горно-обогатительный комбинат - старейшее горно-обогатительное предприятие Урала и одно из крупнейших горнодобывающих предприятий в регионе, уточнил ТАСС.

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