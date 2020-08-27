Раскрыта неожиданная польза недосыпа

Но этим лучше не злоупотреблять

Клинический психолог Люция Сулейманова заявила, что нехватка сна может подстегивать работу мозга и стимулировать выработку творческих решений сложных проблем.

"Есть исследование, показывающее, что недосып активизирует организм, провоцирует тревогу и поисковую активность. В этом состоянии мы начинаем активнее искать решение проблем. Это активизирует предпринимательскую активность, то есть поиск нестандартных и творческих решений в каких-то ситуациях", - сказала Сулейманова радио "Sputnik".

Однако недосып активирует творческие способности человека лишь изредка. Если не высыпаться на протяжении продолжительного времени, то у человека может развиться хронический стресс. В этом случае он не сможет проявлять креативность и завершить начатые проекты.

Люция Сулейманова рекомендует спать по восемь часов.

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