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Раскрыта неожиданная польза недосыпа

09:08
  • четверг
  • 27 августа 2020

Но этим лучше не злоупотреблять

Клинический психолог Люция Сулейманова заявила, что нехватка сна может подстегивать работу мозга и стимулировать выработку творческих решений сложных проблем. 
Доказано на червях: стресс способен продлевать жизнь

"Есть исследование, показывающее, что недосып активизирует организм, провоцирует тревогу и поисковую активность. В этом состоянии мы начинаем активнее искать решение проблем. Это активизирует предпринимательскую активность, то есть поиск нестандартных и творческих решений в каких-то ситуациях", - сказала Сулейманова радио "Sputnik". 

Однако недосып активирует творческие способности человека лишь изредка. Если не высыпаться на протяжении продолжительного времени, то у человека может развиться хронический стресс. В этом случае он не сможет проявлять креативность и завершить начатые проекты. 

Люция Сулейманова рекомендует спать по восемь часов.

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