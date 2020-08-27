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В каких случаях возможно повторное списание денег с карты

08:47
  • четверг
  • 27 августа 2020

Могут ли снять деньги за одну покупку дважды?

Одна и та же покупка может быть "оплачена" дважды, повторное списание указывает на технические сбои в обслуживании, заявил эксперт Антон Рогачевский. При этом не обязательно, что деньги спишут за последнюю покупку – возможно, это окажется одна из предыдущих.
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Рогачевский объяснил, что оплата товара при помощи банковской карты образует цепочку, в которой участвуют непосредственно сам держатель карты, магазин с POS-терминалом, банк-эмитент карты, банк-эквайер и национальная платёжная система. Сбой на любом из этих этапов может вызвать "задвоение" платежа.

"Столкнувшись с данной проблемой, не стоит сильно переживать. Для разрешения ситуации надо обратиться в банк и предоставить информацию о возникшей проблеме", - рекомендовал эксперт.

Для этого придется предоставить место покупки товара, время и дату повторного списания, стоимость транзакции и номер, под которым прошла операция. Также возможна идентификация пользователя банковской карты, для которой потребуются паспортные данные и кодовое слово, передает агентство "Прайм".

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