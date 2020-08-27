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Для столичных экспортеров организуют 20 бизнес-миссий до конца года

08:59
  • четверг
  • 27 августа 2020

Они пройдут в онлайн-формате

Для столичных экспортеров организуют 20 бизнес-миссий до конца 2020 года. Они пройдут в режиме онлайн, так как деловая активность во всем мире до сих пор приостановлена из-за закрытых границ.

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, три онлайн-миссии Московского экспортного центра в этом году уже прошли, впереди еще 12. До конца года столичные компании из разных отраслей смогут принять участие в онлайн-бизнес-миссиях с партнерами из Германии, Турции, Южной Кореи, Китая, Израиля, Вьетнама, Индонезии, Марокко и других стран. Московские предприниматели презентуют свою продукцию и проведут деловые встречи с потенциальными зарубежными покупателями.

Кроме того, центр "Моспром" столичного департамента инвестиционной и промышленной политики города подготовил для средних и крупных промышленных производителей и производителей продукции агропромышленного комплекса еще восемь предпродажных мероприятий с зарубежными покупателями. Они тоже будут проходить дистанционно.

"В рамках байерской программы центра "Моспром" для крупных московских производителей с начала года организовано уже 10 бизнес-миссий с потенциальными партнерами из Индии, стран Ближнего Востока и СНГ, в рамках которых было проведено более 330 бизнес-встреч. До конца года центром будет проведено еще восемь бизнес-миссий с байерами из Германии, Венгрии, Катара, Алжира, Объединенных Арабских Эмиратов, Вьетнама и стран СНГ. В ходе подобного формата переговоров удается не только определить первоначальный взаимный интерес, представить преимущества московской продукции, но и обсудить параметры потенциальной сделки, стоимость поставки и необходимые документы. Такой формат оказался очень перспективным, и мы рассматриваем возможность его внедрить в число регулярных мер поддержки как подготовительный этап перед выездом в страну", - рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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