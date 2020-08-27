Осень не спешит в Россию

В этом году смена сезона не наступит по календарю

Первый день сентября не принесет с собой окончание лета и начало осени – в этом году она опаздывает в Россию. Об очередной погодной аномалии рассказал эксперт Алексей Кокорин.

По словам специалиста, этот год в вопросе смены сезонов мало соответствовал календарному "графику" - чередование времен года приходилось определять по климатической норме, специфической для каждого отдельного региона страны. При этом понятия нормы с каждым годом все больше изменяются под влиянием глобального потепления, подчеркнул Кокорин.

"Если говорить о чем-то универсальном, то границы сезонов становятся более неустойчивыми. В какой-то год раньше наступает весна или позже наступает осень, а в какой-то год ничего не меняется. Таких межгодовых различий становится больше. Для большей части России наблюдается некий сдвиг: весна наступает раньше, а осень наступает позже", - рассказал он о погодных тенденциях.

Эксперт предупредил, что в этом году осень "задержится" на две недели, передает Радио Sputnik.

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