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Врачи предупредили о смертельной опасности дневного сна

09:18
  • четверг
  • 27 августа 2020

Послеобеденная дремота подрывает здоровье

Дневной сон продолжительностью более часа оказался смертельно опасен.

К такому выводу пришли китайские ученые медицинского университета в Гуанчжоу. Результаты их исследования показали, что у людей, которые регулярно дремали в обед, риск сердечно-сосудистых заболеваний вырос на 34%, а риск смерти от всех причин – на 30%.

При этом, продолжительный дневной сон оказался опасен только для людей, которые в целом спят более шести часов в сутки, пишет MedicalXpress.

По словам ученых, дневной сон любой продолжительности способствует риску смерти на 19%, а у женщин и пожилых людей сон и риск смерти оказались связаны более выражено.

Ранее клинический психолог Люция Сулейманова заявила, что нехватка сна активизирует организм и стимулирует поиск нестандартных решений.

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