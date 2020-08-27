Флористы озвучили среднюю стоимость букета к 1 сентября

Популярностью пользуются небольшие цветочные композиции

В преддверии 1 сентября в России закономерно увеличивается стоимость цветов. Флористы рассказали, какую сумму нужно готовить, чтобы приобрести красивый букет для учителя на День знаний.

На сегодняшний день средняя стоимость букета цветов составляет 1-2 тысячи рублей. "Средняя цена за красивый букет — 1–2 тысячи. Это средний чек, он меньше, чем в предыдущие годы. Но клиенты, которые к нам приходят и просят букет-комплимент небольшой, чтобы у ребенка был цветочек в руке, то 1300–1500 — это средняя цена", - рассказала одна из московских флористов.

В последние годы москвичи предпочитают покупать учителям небольшие яркие букеты с необычными декоративными вставками. Также популярны цветы в коробочках и корзинках. При этом флористы отмечают, что тенденция отказа от цветов набирает обороты. Все чаще родители решают подарить педагогу один букет от всего класса, передает РИА Новости.

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