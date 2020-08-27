ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Флористы озвучили среднюю стоимость букета к 1 сентября

09:36
  • четверг
  • 27 августа 2020

Популярностью пользуются небольшие цветочные композиции

В преддверии 1 сентября в России закономерно увеличивается стоимость цветов. Флористы рассказали, какую сумму нужно готовить, чтобы приобрести красивый букет для учителя на День знаний.

Школьные линейки в Москве пройдут только для первоклассников
Опубликован чек-лист для сбора ребенка в школу

На сегодняшний день средняя стоимость букета цветов составляет 1-2 тысячи рублей. "Средняя цена за красивый букет — 1–2 тысячи. Это средний чек, он меньше, чем в предыдущие годы. Но клиенты, которые к нам приходят и просят букет-комплимент небольшой, чтобы у ребенка был цветочек в руке, то 1300–1500 — это средняя цена", - рассказала одна из московских флористов.

В последние годы москвичи предпочитают покупать учителям небольшие яркие букеты с необычными декоративными вставками. Также популярны цветы в коробочках и корзинках. При этом флористы отмечают, что тенденция отказа от цветов набирает обороты. Все чаще родители решают подарить педагогу один букет от всего класса, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Школьная линейка
Школьная линейка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.