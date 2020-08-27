Кэти Перри и Орландо Блум впервые стали родителями

Они показали фото новорожденной

Певица Кэти Перри родила дочь от актера Орландо Блума. Малышку назвали Дэйзи Дав Блум.

Ребенок Перри и Блума появился на свет 26 августа. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), чьими послами выступают молодые родители, опубликовал у себя в Instagram фото новорожденной. Родители держат малышку за ручку, ее лица не видно.

"Благополучное появление на свет нашей дочери наполняет нас любовью и восторгом, - цитирует ЮНИСЕФ Орландо Блума и Кэти Перри. - Но мы знаем, что нам повезло и что не все роды проходят так хорошо, как у нас".

По словам звезд, каждые 11 секунд в мире умирает беременная женщина или новорожденный. Это происходит из-за нехватки медикаментов, врачей, медицинской аппаратуры или таких элементарных вещей, как вода или мыло. Перри и Блум призвали людей делать пожертвования, чтобы матери в странах с неразвитой медициной рожали здоровых детей.

Кэти Перри и Орландо Блум начали встречаться в 2016 году. О беременности певицы стало известно в марте. Для Перри это первый ребенок, а для Блума второй. У него есть девятилетний сын от модели Миранды Керр.

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