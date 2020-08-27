"Советуют Леной назвать": Навка ответила на слухи о третьей беременности

Фигуристка пожаловалась, что журналисты распространяют недостоверную информацию

Фигуристка, жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка пожаловалась на работу непорядочных журналистов в России, которые ранее распространили информацию о третьей беременности женщины.

По ее словам, накануне она весь день принимала поздравления от людей, хотя в действительности не ждет ребенка.

"Как сломанный телефон или снежный ком подробностей они набирают, кто больше! То роддом я уже не то что выбрала, а даже палату оплатила; другие уже пол определяют на глаз и советуют Леной назвать; третьи переживают за моё физическое состояние и утверждают, беременность я переношу плохо, да и родить я должна уже вот-вот", - перечислила слухи о своей беременности Навка.

В своем инстаграме она также написала, что в очередной раз убедилась - не все СМИ ведут себя порядочно. Навка похвалила сотрудников Tatler, которые до публикации материала созвонились с ней лично.

Навка в настоящий момент воспитывает двух дочерей: Надежду (от Дмитрия Пескова) и Александру (от прошлого брака).

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