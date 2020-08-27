ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Отдыхающего Брэда Питта заметили с копией Анджелины Джоли

09:54
  • четверг
  • 27 августа 2020

Он отвез девушку в поместье, где сыграл свадьбу с бывшей женой

56-летнего голливудского актера Брэда Питта заметили в компании немецкой модели Николь Потуральски, которая своей внешностью напоминает бывшую жену артиста Анджелину Джоли.

Как пишет Daily Mail, Питт и Потуральски прибыли на частном самолете во французский аэропорт Кастелле, а оттуда направились в Шато Мираваль – это то самое поместье, где Питт и Джоли сыграли свадьбу. Девять лет назад актер выкупил шато за 67 миллионов долларов.

О жизни Потуральски известно мало. Она родилась в немецком Бергкамене, но корни у нее польские. 27-летняя модель свободно владеет пятью языками, руководит организацией, которая спасает акул от вымирания. Многие интернет-пользователи отмечают ее сходство не только с Анджелиной Джоли, но и моделью Ириной Шейк.

 

Развод Питта и Джоли длится четвертый год. Анджелина затягивает процесс как может. Питт объясняет это тем, что она хочет компенсации за "пострадавших от развода" детей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Брэд Питт
Брэд Питт
Николь Потуральски
Николь Потуральски
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.