Отдыхающего Брэда Питта заметили с копией Анджелины Джоли

Он отвез девушку в поместье, где сыграл свадьбу с бывшей женой

56-летнего голливудского актера Брэда Питта заметили в компании немецкой модели Николь Потуральски, которая своей внешностью напоминает бывшую жену артиста Анджелину Джоли.

Как пишет Daily Mail, Питт и Потуральски прибыли на частном самолете во французский аэропорт Кастелле, а оттуда направились в Шато Мираваль – это то самое поместье, где Питт и Джоли сыграли свадьбу. Девять лет назад актер выкупил шато за 67 миллионов долларов.

О жизни Потуральски известно мало. Она родилась в немецком Бергкамене, но корни у нее польские. 27-летняя модель свободно владеет пятью языками, руководит организацией, которая спасает акул от вымирания. Многие интернет-пользователи отмечают ее сходство не только с Анджелиной Джоли, но и моделью Ириной Шейк.

Развод Питта и Джоли длится четвертый год. Анджелина затягивает процесс как может. Питт объясняет это тем, что она хочет компенсации за "пострадавших от развода" детей.

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