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Установлена связь между возрастом и скоростью развития рака

10:02
  • четверг
  • 27 августа 2020

Опухоль может прогрессировать стремительно

Врач-онколог Иван Карасев заявил, что у молодых людей рак развивается быстрее, чем у пожилых. Это объясняется высокой скоростью обменных процессов в их организме и уровнем гормонов. 
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"К сожалению, бывают случаи, когда у молодых девушек с опухолями молочных желез или яичников на фоне беременности образование развивается всего за четыре-шесть месяцев", - рассказал Карасев в интервью, опубликованном в его Instagram. 

По словам врача, наследственные онкологические заболевания составляют не более 7% от общего числа. Плохой наследственности не стоит бояться, но нужно знать, чем болели ближайшие родственники, чтобы эффективнее бороться с заболеванием. 

Иван Карасев сравнил организм человека с автомобилем, которому требуется регулярный технический осмотр. Он призвал россиян время от времени проходить обследование. Это повысит шанс выявления рака на раннем этапе, когда отсутствуют симптомы болезни.

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