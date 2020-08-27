Установлена связь между возрастом и скоростью развития рака

Опухоль может прогрессировать стремительно

Врач-онколог Иван Карасев заявил, что у молодых людей рак развивается быстрее, чем у пожилых. Это объясняется высокой скоростью обменных процессов в их организме и уровнем гормонов.

"К сожалению, бывают случаи, когда у молодых девушек с опухолями молочных желез или яичников на фоне беременности образование развивается всего за четыре-шесть месяцев", - рассказал Карасев в интервью, опубликованном в его Instagram.

По словам врача, наследственные онкологические заболевания составляют не более 7% от общего числа. Плохой наследственности не стоит бояться, но нужно знать, чем болели ближайшие родственники, чтобы эффективнее бороться с заболеванием.

Иван Карасев сравнил организм человека с автомобилем, которому требуется регулярный технический осмотр. Он призвал россиян время от времени проходить обследование. Это повысит шанс выявления рака на раннем этапе, когда отсутствуют симптомы болезни.

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