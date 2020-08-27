Жителей Москвы предупредили об очередном ливне и грозе

В четверг москвичей вновь ждет непогода

В метеобюро столицы сообщили, что в четверг, 27 августа, во второй половине дня в Москву и Подмосковье могут вернуться ливневые дожди и грозы. Непогода будет сопровождаться сильными порывами ветра до 17 метров в секунду.

Синоптики сообщили, что если ухудшение погоды и будет, то наступить не раньше второй половины дня. При этом температура воздуха составит +21 - +23 градуса.

Эксперты пояснили, что за погоду в Центральном регионе в четверг отвечает промежуточный гребень антициклона, а затем — циклонический вихрь и его фронтальный раздел. В следствие этого погода в регионе ожидается переменчивая, передает Интерфакс.

Днем ранее, 26 августа, в столице прошли сильные ливневые дожди. Местами за несколько часов выпало 35 миллиметров осадков, что составило порядка 45% от месячной нормы (в августе она равна 77 миллиметрам).

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