ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жителей Москвы предупредили об очередном ливне и грозе

09:58
  • четверг
  • 27 августа 2020

В четверг москвичей вновь ждет непогода

В метеобюро столицы сообщили, что в четверг, 27 августа, во второй половине дня в Москву и Подмосковье могут вернуться ливневые дожди и грозы. Непогода будет сопровождаться сильными порывами ветра до 17 метров в секунду.

Осень не спешит в Россию
В Москву придет похолодание и дожди

Синоптики сообщили, что если ухудшение погоды и будет, то наступить не раньше второй половины дня. При этом температура воздуха составит +21 - +23 градуса.

Эксперты пояснили, что за погоду в Центральном регионе в четверг отвечает промежуточный гребень антициклона, а затем — циклонический вихрь и его фронтальный раздел. В следствие этого погода в регионе ожидается переменчивая, передает Интерфакс.

Днем ранее, 26 августа, в столице прошли сильные ливневые дожди. Местами за несколько часов выпало 35 миллиметров осадков, что составило порядка 45% от месячной нормы (в августе она равна 77 миллиметрам).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Дождь в Москве
Дождь в Москве
Гроза над Москвой
Гроза над Москвой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.