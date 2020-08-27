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В российских Ракетных войсках разоблачили украинского шпиона

09:54
  • четверг
  • 27 августа 2020

Военнослужащий задержан в Барнауле

В Барнауле за госизмену задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Там рассказали, что подозреваемый передавал сведения, содержащие  гостайну, разведке Украины. Кадры спецоперации публикует "ТВ Центр".

Военнослужащий уже помещен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса "Государственная измена". Военному грозит до 20 лет лишения свободы.

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Задержанный за госизмену задержан военнослужащий Ракетных войск
Задержанный за госизмену задержан военнослужащий Ракетных войск
Задержанный за госизмену задержан военнослужащий Ракетных войск
Задержанный за госизмену задержан военнослужащий Ракетных войск
Задержанный за госизмену задержан военнослужащий Ракетных войск
Задержанный за госизмену задержан военнослужащий Ракетных войск
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