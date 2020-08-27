В российских Ракетных войсках разоблачили украинского шпиона

Военнослужащий задержан в Барнауле

В Барнауле за госизмену задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Там рассказали, что подозреваемый передавал сведения, содержащие гостайну, разведке Украины. Кадры спецоперации публикует "ТВ Центр".

Военнослужащий уже помещен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса "Государственная измена". Военному грозит до 20 лет лишения свободы.

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