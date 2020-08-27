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Дмитрий Тарасов будет платить алименты дочерям от Анастасии Костенко

10:13
  • четверг
  • 27 августа 2020

Футболист и модель счастливо живут в браке

Супруга Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко в середине лета подала судебный иск о взыскании с мужа алиментов на содержание двух их общих дочерей. Суд принял решение в ее пользу, теперь футболисту придется выплачивать деньги всем детям, а не только старшей дочери.

До того, как модель подала на алименты, Тарасов четверть своих доходов и дополнительно 104 тысячи рублей отдавал старшей дочери Ангелине. Однако Костенко не устроило такое положение дел – модель решила, что ее дети тоже имеют право на безбедное будущее.

"На протяжении года я наблюдала за цирком под названием "судебное разбирательство", старалась не пропускать все через себя и думала, что все решится честно. Мне все равно, когда я слышу какие-то небылицы насчет себя, но я никогда не буду молчать и бездействовать, когда чувствую несправедливость к своей семье, детям, когда вижу ущемление их прав. Все наши дети имеют права, они как никто должны быть окружены заботой государства", - заявила модель и подала на алименты.

Предполагается, что теперь Тарасов в суде обжалует сумму алиментов, предназначенных старшей дочери. Футболист почти не общается с девочкой из-за разногласий с ее матерью, передает СтарХит.

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