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Минобороны России ответило на обвинения США по инциденту в Сирии

10:20
  • четверг
  • 27 августа 2020

Американцев заранее предупредили о проходе российской колонны

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли после инцидента в Сирии.

Военные США были заранее уведомлены о прохождении колонны российской полиции в Сирии. Американцы попытались блокировать российский патруль, нарушив имеющиеся договоренности, отметил Герасимов.

"В нарушение имеющихся договоренностей военнослужащие США осуществили попытку блокирования российского патруля. В ответ военной полицией ВС России были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи", - сообщили в Минобороны России.

Ранее стало известно, что американские военные пострадали в столкновении с патрулем России в Сирии. По словам представителя Совета национальной безопасности Джона Уллиота, российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции во главе с США. Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга.

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