В России выявили еще 4711 заболевших коронавирусом

Вылечились 6411 пациентов

В России за минувшие сутки выявили 4711 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 975576.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 637. В Подмосковье заболел еще 148 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончался 121 человек с коронавирусом. Из них 12 — в Москве. С начала эпидемии в России умерли 16804 человека.

Вылечились от коронавируса 6411 человек, в том числе в Москве - 1435. Общее число выздоровевших достигло 792561.

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