Ивлеева высказалась о возвращении Тодоренко в шоу "Орел и решка"

"В какую "Решку" она там возвращается, без понятия", - заявила телеведущая.

Настя Ивлеева, утвержденная в качестве ведущей очередного сезона шоу "Орел и решка", отреагировала на слова Регины Тодоренко о возвращении в проект. Ивлеева дала понять, что не слышала о возможной совместной работе с Тодоренко.

Недавно стало известно, что в качестве ведущих "Орла и решки" уже утвердили Анастасию Ивлееву и ее близкую подругу Юлию Коваль. При этом Тодоренко заявила поклонникам, что наконец-то снова появится в шоу.

"Не знаю насчет Тодоренко. К "Решке" украинской компании Teen Spirit она не имеет никакого отношения. С нами она не катается. В какую "Решку" она там возвращается, вообще без понятия", - сказала Ивлеева.

Тодоренко объяснила, что снималась в специальном сезоне, посвященном путешествиям по России. Ведущая с радостью вернулась к работе, хотя для этого ей пришлось разлучиться с маленьким сыном, передает СтарХит.

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