От Камчатки до Воронежа: в российских регионах бушуют природные пожары

В некоторых местах огонь угрожает населенным пунктам

Природные пожары бушуют в нескольких регионах России. С огнём борются на Дальнем Востоке и в Сибири, а в Воронежской области пламя остановили менее чем в километре от населённого пункта. Очаги возгорания удалось локализовать.

Жуткие кадры сняты очевидцами с трассы М-4 Дон недалеко от поселка Карандеевка Бобровского района: столбы густого дыма, выжженные догола километры леса и пламя, пробирающееся всё дальше в сторону жилого массива. До домов оставалось не больше километра.

Сотрудникам МЧС удалось сдержать пламя и не допустить возгорания заправки. Пожар тушили и с земли и с воздуха. На данный момент пламя удалось локализовать, благодаря чему эвакуация людей не потребуется.

"Пожар распространился по верховому лесу. Распространение было сильное из-за сильного ветра. И площадь пожара составила порядка 50 гектаров, порядка 15-20 гектаров верхового пожара," – сообщил начальник Службы пожаротушения Николай Ракитин.

Огонь сейчас полыхает и в соседней Ростовской области. Площадь возгорания, начавшегося накануне вечером в Обливском участковом лесничестве, к утру достигла 5 гектаров. На борьбу с пожаром направлено свыше 100 человек и десятки единиц техники. Жителей близлежащего хутора Киреев уже проинформировали о вероятной угрозе распространения огня.

Не прекращается борьба с огнем и на территориях Дальнего Востока и Сибири. Там в общей сложности пламенем объяты около 70 тысяч гектаров леса. Наиболее острая ситуация сейчас в Красноярском крае, Якутии и Иркутской области. Тушение осложняет то, что подобраться в очагам на спецтехнике в большинстве случаев практически невозможно. Поэтому километры горящей тайги парашютистам-десантникам из "Авиалесоохраны" приходится тушить вручную. Также активно используется взрывной способ борьбы с огнем, когда с помощью детонирующих шнуров прокладываются специальные минерализованные полосы.

По-прежнему сложная обстановка и на Камчатке. По наблюдениям специалистов, из-за аномальной жары в регионе сезон пожаров начался на полмесяца раньше, чем обычно.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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