"Вариант гибридной войны": эксперт о ситуации в Белоруссии

Цель оппозиции - разрушение основ республики, считает Игорь Коротченко

Усиление давления на действующего президента Белоруссии обсудят министры иностранных дел ЕС в Берлине. По мнению главы МИД Германии Хайко Мааса, обстановка в республике не меняется в лучшую сторону. Организаторы протестов применяют новую тактику. Перед началом учебного года многим педагогам стали поступать угрозы и призывы выходить на демонстрации.

Белоруссия готовится ко дню первоклассника. Через 4 дня эти ребята пойдут в школу. Счастливой детворе дарят новенькие портфели. Благотворительную акцию для многодетных семей по всей стране проводят городские администрации и профсоюзы.

Вот только не у всех педагогов радостное настроение. Многие впервые за долгие годы работы получают анонимные угрозы на свои телефоны. В соцсетях им пишут откровенные гадости. А все из-за того, что учителя отказались участвовать в забастовках.

"Сообщения, в которых говорится, что педагоги - предатели, что они предали школу, своих учеников. Чувство обиды за вложенный труд, за вложенную душу", - сказала директор школы Галина Станиславская.

Оппозиции и западным журналистам очень нужны в кадре негодующие учителя. Вот репортеры Польского телевидения и одного из каналов из США пытаются взять интервью, расспрашивая женщин в толпе, из какой они школы.

"Мы не наставники, мы Купаловский театр", - отвечает журналистам женщина.

Оказалось, что среди митингующих - не учителя, а актеры Минского драматического театра. Хотя в толпе, действительно, есть люди с плакатами в поддержку учителей. Но позже выяснилось, что они просто нанятая массовка, на самом деле не имеющая никакого отношения к образованию.

- Молодые люди, можно с вами? У вас тут такой хороший плакат. - Да, но не мы его придумали, нам его подарили.

Проще говоря, плакат был и нарисован заранее и вручен статисту. Шокирующий сюжет, рассчитанный на западного зрителя, явно срывается. Как, впрочем, и митинги оппозиции. В МВД Белоруссии заявили, что акция, которую протестное движение пыталось провести этой ночью, собрала не более 300 человек. На этом фоне новые заявления так называемого координационного совета, выглядят, мягко говоря, комично.

"Нас большинство, это наша страна, координационный совет - это мы, других белорусов у этой власти не будет", - заявил член КС оппозиции Павел Латушко.

Явно теряя поддержку улиц, оппозиция предпринимает новые шаги, чтобы сохранить лицо. Сегодня в 20 избирательных округах Минска она организовала сбор подписей за отзыв депутатов парламента. Народным избранникам, очевидно, хотят поставить вопрос ребром. Вы или с нами, или против нас. В реальности эта кампания, считают политологи, не что иное, как еще одна попытка парализовать работу власти.

"Мы видим вариант гибридной войны, цели и задачи которой - смещение конституционного строя, разрушение основ Республики Беларусь и навязывание чужих сценариев. То есть фактически реализуется цель, которая ставится в ходе войны - сменить правительство на лояльное себе", - заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Сегодня сотрудники "Белорусьнефтехима" обратились к коллективу другого индустриального гиганта - "Гродно Азот" - с призывом отказаться от забастовок. Не останавливать конвеер решили и на БалАЗе. Тем более, что сегодня, он открывает свой сервисный центр в Кемерове. Крупнейший в СНГ.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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