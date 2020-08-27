Байден поставил неутешительный диагноз США

Демократы используют беспорядки в американских городах как свой козырь

В американский город Кеноша, где происходят беспорядки на расовой почве, направляют дополнительные отряды национальной гвардии. Поддержку им окажут 200 агентов ФБР. Массовые демонстрации начались из-за действий полицейских, в результате которых был ранен афроамериканец. Протесты на руку противникам Дональда Трампа. Кандидат в президенты Джо Байден уже заявил, что добьётся правосудия.

Мирный марш протеста против полицейского произвола, но напряжение висит в воздухе. Оружие бойцы национальной гвардии держат наготове. Слишком свежи в памяти нападения на людей в форме. В хаотической стрельбе на улицах днем ранее погибли два человека.

В штате продлен комендантский час, усилена группировка гвардейцев. Погромы спровоцировало резонансное убийство 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка в минувшее воскресенье. Мужчина пытался разнять двух дерущихся женщин, однако был необъяснимо жестоко застрелен полицейским патрулем. Волна недовольства вынудила Генерального прокурора штата Висконсин отчитаться о ходе внутреннего расследования.

"Офицер Рустен Шески выстрелил из табельного оружия семь раз. Офицер Шески выстрелил мистеру Блейку в спину. Ни один другой офицер не стрелял. Рустен Шески был сотрудником полицейского управления Кеноши в течение семи лет. В ходе расследования агенты уголовного розыска нашли нож с водительской стороны автомобиля мистера Блейка. Никакого дополнительного оружия при обыске машины не обнаружено", - заявил генпрокурор штата Висконсин Джош Каул.

Хаос на улицах городов, разумеется, козырь для демократов. Перед выборами Байден поставил неутешительный диагноз американскому обществу.

"Чернокожий Джейкоб Блейк был застрелен полицией средь бела дня на глазах у всего мира. Вы знаете, я разговаривал с мамой и папой Джейкоба, другими членами семьи чуть раньше. И я сказал им, что справедливость должна и будет торжествовать. Давайте объединимся и исцелимся. Пусть справедливость положит конец насилию и системному расизму в этой стране", - сказал кандидат в президенты от демократов Джо Байден.

Ранее Байден, рассуждая о необходимости реформировать полицейское управление, заявил о готовности серьезно урезать расходы на правоохранителей. В свою очередь, республиканцы, у которых в самом разгаре съезд партии, не прошли мимо этих заявлений. В заочную полемику включился вице-президент США Майк Пенс.

"Джо Байден говорит, что Америка системно расистская и что правоохранительные органы в Америке имеют "скрытое предубеждение против меньшинств". Суровая правда заключается в том, что вы не будете в безопасности в Америке Джо Байдена. При президенте Трампе мы не собираемся разорять полицию. Ни сейчас, ни когда-либо", - заверил вице-президент США Майк Пенс.

Тем временем Дональд Трамп, желающий сохранить пост президента, выкатывает против соперников-демократов и лично против Байдена тяжелую артиллерию. Бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки Ричард Гренелл выступил с разоблачительными обвинениями. Дело о сговоре предвыборного штаба Трампа с Москвой во время прошлых выборов 2016 года - не более чем подлог.

"Я видел полностью подготовленное демократами дело о сговоре с Россией, и от того, что я увидел, мне просто стало плохо. Администрация Обамы и Байдена тайно начала операцию по слежке за кампанией Трампа и заставила замолчать многих смелых представителей спецслужб, которые выступали против. Они представили вместо фактов фальшивую информацию и наврали судьям, а потом засекретили все, что могло подорвать это дело", - заявил бывший посол США в Германии, бывший исполняющий обязанности директора нацразведки США Ричард Гренелл.

Теперь ответ за демократами. Но вполне вероятно, это не последний сюрприз, заготовленный Дональдом Трампом. До выборов президента США остается около двух месяцев.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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