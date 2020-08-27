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Россия передала лекарства жителям Донбасса

11:58
  • четверг
  • 27 августа 2020

На юго-восток Украины прибыл 98-й конвой МЧС

В Донбасс прибыл очередной гуманитарный конвой МЧС. Жителям юго-востока Украины доставили более 118 тонн медикаментов и предметов первой необходимости, передает "ТВ Центр".

На границе колонна грузовиков разделилась на две части - одна проследовала в Донецк, другая - в Луганск. Все таможенные процедуры прошли успешно. Это уже 98-й конвой МЧС. С августа 2014 года Россия доставила жителям Донбасса более 85 тысяч тонн гуманитарных грузов.

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