В Москве отреставрируют здание электростанции Трехгорной мануфактуры

Проект одобрен Департаментом культурного наследия

Современные городские кварталы на месте заброшенных промзон. Власти Москвы привлекают инвесторов для реконструкции. При этом сохраняется исторический облик памятников архитектуры. Один из примеров такого перевоплощения - территория электрической станции Трёхгорной мануфактуры на Краснопресненской набережной.

Электрическая станция Трехгорной мануфактуры построена почти 100 лет назад. Объект для столицы не уникальный, но ценный с исторической и архитектурной точки зрения, хоть и давно не функционирует. На участке у ТЭЦ начнутся строительные работы, а сама станция будет отреставрирована. Собственник участка - компания "Ташир" - сохранит облик ТЭЦ. Кроме того, планируется построить здесь современный многофункциональный комплекс, который будет гармонично вписан в архитектурную среду набережной.

"Вы видите, в каком состоянии сейчас находится это здание производственных цехов. Естественно, в таком состоянии оно и закрыто от посетителей, и представляет довольно унылое зрелище. Мы хотим превратить это место в новое место притяжения для всех, кому интересна история этого места", - заявил Эмиль Петросян, руководитель отдела перспективного планирования группы компаний "Ташир".

Автор проекта - лауреат Венецианской биеннале архитектор Илья Уткин - сделал упор на сохранение всех важных исторических элементов здания. Проект реставрации одобрен Департаментом культурного наследия Москвы.

"Прежде всего специалисты - а это очень сложная тема, промышленная архитектура - определили предмет охраны - это и зал с турбинами и двухъярусная семиэтажная башня, которая служила для очистки воды, и другие важные элементы. После этого стало возможно разработать проект реставрации", - рассказал Леонид Кондрашов, заместитель руководителя Департамента культурного наследия Москвы.

Посетить отреставрированное здание ТЭЦ смогут все желающие.

Юлия Степина, Андрей Булычев, "ТВ Центр".

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