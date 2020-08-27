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В Москве стартовал кинофестиваль "Будем жить"

12:09
  • четверг
  • 27 августа 2020

В этом году он посвящен юбилею Великой Победы

В столице стартовал Московский кинофестиваль "Будем жить". В этом году он посвящён юбилею Великой Победы. На открытии вспомнили великих отечественных актёров и режиссёров, которые добровольцами ушли на фронт.

В течение недели показы пройдут на всех площадках Москино и на Поклонной горе, передает "ТВ Центр". Гости фестиваля смогут увидеть более 30 картин. Это лучшие художественные и документальные фильмы последних двух лет. Среди них более 10 премьер этого года. В программе также мастер-классы для детей.

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